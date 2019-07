Drar på tredagers tur på Hølonda med scooter

Nyheter

- Vi gjør det for å vise at det går an å gjøre noe i nærmiljøet, sier Odd Mikal Skavern (63) og turkameraten Torodd Grytdal (58) legger til at turen er miljøvennlig.

Tour de Hølonda

Tour de Hølonda 2019 starter mandag morgen, og de to hovinsbyggene begynner turen utenfor nærbutikken på Hovin. Deretter kjører de retning Hølonda som ligger noen kilometer unna, og så vil tre dager gå med til å utforske stedet som tidligere gikk under navnet Høilandet. Sett ut fra Hovin er da også Hølonda høyereliggende strøk.

Som seg hør og bør som når folk farter med bil eller sykkel i utlandet eller Norge rundt, blir det statusoppdateringer fra turen på Hølonda. De har opprettet ei Facebook-gruppe som søndag kveld hadde 456 medlemmer. Mandag blir gruppa lukket, og bare medlemmene kan følge med på turen.

Mens det går i rasende fart på Tour de France, blir det litt roligere tempo for de to hovinsbyggene. Grytdal forteller at de ikke har falt for fristelsen til å trimme scooterne. Nøyaktig alder på scooteren vil Grytdal ikke ut med, men han sier at den er ganske gammel. Skaverns scooter er derimot fra i fjor.

Ekspedisjon

- Vi har ikke lagt opp reiseruta i detalj, men vi vet hvor vi skal. Vi skal klare å fare i alle kriker og kroker i løpet av tre dager. Det blir mer som en ekspedisjon for å forske på folk og natur på Høilandet, sier Grytdal spøkefullt.

Reiseruta ønsker Grytdal og Skavern skal være en hemmelighet.

- Den kan vi ikke røpe for da kan det fly på med damer, sier Grytdal.

Hensikten med turen er ifølge Grytdal ikke å fremme politikk. Han har møtt i kommunestyret en rekke ganger, og erklærer at politikken har de kuttet ut.

- Litt av poenget er at svært få er godt kjent på Hølonda, og tanken med ekspedisjonen er å fylle ut hvite flekker på kartet, sier Grytdal med et glimt i øyet.

Hvite flekker på kartet er det i alle fall når det gjelder mobildekning.

- I og med at det er såpass rurale strøk er det rart at det i det hele tatt er mobildekning på Hølonda, sier Grytdal med et smil rundt munnen.

Om de ikke er så veldig godt kjent på Hølonda fra før, så vet de i alle fall noe om været. Skavern spøker med at Tor med bukkene kommer derfra, og sikter til at tordenvær ofte kommer fra vest.

Treningstur

I forkant av ekspedisjonen har Skavern vært på treningstur til Samsjøen for å bli vant til grusveier. Grytdal forteller at de tidligere har dratt på tur sammen, og at de ikke vil havne i krangel på turen til Hølonda. Men de spøker med at de ikke kjenner lynnet til hølondingene.

- Vi er litt spent på lokalbefolkninga, sier Grytdal og Skavern legger til at de har med norske flagg på scooterne for å vise at de er norske i tilfelle hølondingene er skeptiske til fremmede.

Underveis håper de å komme i samtale med lokalbefolkninga. Om det skulle skorte på mat, har Grytdal med fiskestang ettersom han har hørt at det skal være bra med fiskevann på Hølonda.

