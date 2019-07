Nyheter

- Jeg trengte en sommerjobb, forteller Sander Skjøstad som er en av flere som får delta i Melhus kommunes Ung i jobb.

Tilbud til de unge

Ung i jobb er et sommerjobbtilbud til unge mellom 16-18 år, og de får prøve seg på jobber innen helse og velferd, kultur og fritid samt bygg og eiendom. Siden det ikke er så enkelt for ungdom å få sommerjobb når de er under 18 år, har kommunen ønsket å gi et tilbud. For kommunens del handler det om å få ekstra hender og motivere ungdom til å satse på en yrkeskarriere innen kommunal sektor.

Torsdag var Sander Skjøstad (17) og Christine Gauslaa Rismark (17) ute på sykkeltur med Asbjørn Eggen (77) som bor på Buen omsorgssenter. Turen gikk med Buens rickshaw, og Eggen var riktig så fornøyd med å få sitte på sykkeldoningen.

- Det er da fint å komme seg ut kan du skjønne, sier Eggen.

Skjøstad forteller at sykkelturen gikk rundt omkring i Melhus sentrum med avstikker til Melhus kirke og Loddbekken.

- Buen er en fin plass å jobbe. Vi holder beboerne med selskap, gir dem mat og går tur med dem. På dager med fint vær drar ut vi med sykkelen, sier Skjøstad.

17-åringen er elev ved Melhus videregående skole og har fått lærlingplass hos Vintervoll med start fra høsten av.

- Jeg søkte på Ung i jobb for å prøve noe annet, forteller Skjøstad.

Innblikk i helsesektoren

Christine Gauslaa Rismark (17) er elev på idrettsfag på Melhus videregående skole, og søkte om sommerjobb på Buen fordi hun ønsker en framtidig jobb med mye kontakt med folk.

- Jeg ønsker å bidra overfor dem som ikke har mulighet til å komme seg ut på egenhånd. Noen av dem sitter i rullestol. Ung i jobb er en gyllen mulighet til å få et innblikk i hvordan det er å jobbe i helsesektoren. Jeg får se om jeg velger et yrke innen helsesektoren. Min mor jobber i helsesektoren, og med Ung i jobb får jeg erfaring og innblikk i hvordan det er å jobbe innen et helseyrke, sier Rismark.

