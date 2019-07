Sommerstille på aktivitetsfronten

Nyheter

Denne helga ser ut til å bli relativt stille når det gjelder lokale aktiviteter. Både arrangører og publikum er i feriemodus, og da byr det seg en anledning til å se seg om etter annet å finne på. Værmessig er det sommerpreg med oppholdsvær og brukbar temperatur. Det kan passe bra for den som har tenkt seg ut på tur i skog og mark eller skal til stranda. De første bærene begynner å bli ferdig, og det meldes også om at det kan bli et godt soppår på grunn av mye nedbør i sommer. Imidlertid ser det litt dårlig ut når det gjelder blåbær, mens det er større håp for multeplukking.

Sommerkafé i gammelbutikken Det blir sommerkafé i juli og august på Gamle Hovin, slik det var ifjor. Og i kjelleren skal det brenne i den gamle bakerovnen.

Gamle Hovin har sommerkafé, mens flere av museene som Horg bygdatun (bildet) har åpne dører. Horg bygdatun har for øvrig også en kultursti som er verdt et besøk. Støren kino har åpent på fredag og søndag, og viser blant annet «Kjæledyrenes hemmelige liv 2» og «Men in Black: International». Melhus kino har sommerstengt.