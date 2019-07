Vil ha meldinger om pukkellaks

Nyheter

I 2017 kom det en invasjon av pukkellaks langs hele kysten, og nå er forskerne ekstra oppmerksomme på den uønskede fisken ettersom den har en syklus på to år. De har bedt alle sportsfiskere om å rapportere fangst av pukkellaks.

Forskerne hos Norsk institutt for naturforskning har også laget en enkel "oppskrift" for hva man skal gjøre om man får pukkellaks på kroken i sommer.

Den pukkelryggede laksen er en fremmed art som er uønsket og skal avlives. Fangsten skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, det vil si laksebørser og andre rapporteringssystem på nett og lignende. Du kan gjerne også ta en skjellprøve av pukkellaksen, og skjellprøver leveres inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget, eller sendes direkte inn til Nina, Norsk institutt for naturforskning i Trondheim.