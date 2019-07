Feil dekk gir voldsom bremselengde

Nyheter

– Det vi vil er å få opp oppmerksomheten om hvor viktig det er å ha riktig dekktype til sesongen. Vi vet i tillegg at mange rett og slett ikke vet hva slags dekk de kjører på. Hvert år kommer det inn folk på verksted om høsten som skal skifte til vinterdekk, med piggfrie dekk på bilen, sier Jan Erik Ludvigsen, daglig leder i Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen for Dekk & Felg, som er foreningene for bedrifter i dekk- og felgbransjen.

For å vise dette har de tatt med seg biler med sommerdekk og piggfrie vinterdekk til NAFs Trafikksenter på Vålerbanen, i Braskereidfoss. Demonstrasjonene gjøres både på tørt og vått underlag, på en dag som er noe i nærheten av en gjennomsnittlig sommerdag i Norge. 15 grader i lufta, og litt overskyet.

– På Østlandet er det rundt 20 prosent som ikke skifter fra piggfrie vinterdekk til sommerdekk, mens tallene er lavere der det er mer vanlig å bruke piggdekk, som i Tromsø, sier Ludvigsen.

Grepet

Han forklarer at et bildekk sine egenskaper er et resultat av kompromisser. Dekk skal foreta seg mange ting på kort tid, for eksempel når man kjører i områder der det kan være en blanding av tørt, vått og is. Er dekket perfekt under en type forhold, kan det gå utover andre egenskaper. Men det er stor forskjell på vinter- og sommerdekk.

– Problemet når man ikke skifter etter sesongen er at gummien i et sommerdekk er tilpasset varmere temperaturer, mens piggfrie er laget for kalde forhold.

Det som er viktig når dekket settes under press, er naturligvis grepet.

– Det er det vi kaller grepsmekanismen, sier Torleiv Dalen Haukenes, produktsjef hos forhandleren Dekkmann.

Her spiller en rekke faktorer inn, som mønstertype, bredde og gummitype.

På tørr og jevn asfalt om sommeren vil ett dekk helt uten mønster være aller best, det vil ha en maksimal kontaktflate med underlaget, men under våte forhold vil det lett vannplane. Derfor har sommerdekk riller som drenerer vekk vann.

Gummien strekker seg

På isete underlag vil myk gummi fungere best. Gummien «fordeler» seg bedre, mens hard gummi sklir oppå. Et vinterdekk har også et grovere mønster enn sommerdekk, med flere riller slik at det er i stand til å tilpasse seg et ujevnt underlag.

– Myk gummi bruker strukturen i underlaget. Men når det blir varmt gir denne gummien seg, og kjøreegenskapene blir betydelig dårligere, sier Haukenes.

Dette gjør at dekk laget for vinteren er mindre stabile fordi den mykere gummien strekker seg slik at både gummien som er i kontakt med underlaget og sidene av dekket gir etter. Haukenes forteller om unnamanøvertester der dekket rett og slett har vrengt seg av felgen.

På banen kan man kjenne hvordan vinterdekkene slipper i svingene. De myke kantene bøyer seg og grepet slipper lenge før et sommerdekk.

Stor forskjell

Men det virkelig store skillet er bremselengde. På tørr asfalt er piggfrie vinterdekk langt dårligere enn sommerdekk og på vått føre er forskjellen formidabel.

Ute på banen stopper bilen med sommerdekk etter kort tid på det våte underlaget, mens bilen med vinterdekk fortsetter og fortsetter. I en hastighet på 100 kilometer i timen sklir vinterdekkene gjennom hele sonen med vann og langt ut på den tørre asfalten, men bilen med sommerdekkene står igjen tidlig i den våte sonen.

– Min påstand er at det er langt farligere med vinterdekk på sommerføre enn motsatt. De som velger å kjøre med sommerdekk på vinterføre tar det med ro, de vet at det gjør noe dumt og kjører deretter, mens man ikke tar slike hensyn motsatt vei. Når noe kritisk inntreffer kan det bli svært farlig, sier Haukenes.

De virkelig skumle situasjonene oppstår når en bil på vinterdekk ligger bak en med sommerdekk og den første bilen foretar en nødbrems. På vått føre vil en bil med sommerdekk i 80 kilometer i timen stoppe på 28 meter, mens en med vinterdekk bruker 57 meter. Det betyr at bilen med vinterdekk treffer bilen med sommerdekk i en hastighet på rundt 50 kilometer i timen

– Dette blir jo bare verre hvis dette skjer der fartsgrensen er 110 kilometer i timen. Målet vårt er å få det som likt som mulig på veien, slik at alle bilene har noenlunde lik bremselengde.