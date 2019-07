Ringte politiet på grunn av bjeffing

Nyheter

Klokken 00:33 mottok politiet en telefon fra en sint beboer på Brekkåsen i Melhus.

- Beboeren var sint fordi det var en hund i området som bjeffet, og mente det forstyrret nattesøvnen til samtlige i området, forteller politiet.

Politiet hadde ikke mulighet til å sende ut folk for å sette munnkurv på den firbente plageånden, men prøvde å ringe hundeeieren. De fikk ikke kontakt med vedkommende.

Litt over én time senere, klokken 01:37, mottok politiet nok en telefon fra samme person, som kunne fortelle at hunden ikke hadde gitt seg. Politiet fortalte personen at de hadde forsøkt å komme i kontakt med hundeeieren, uten hell.

Det er uvisst hvor mye nattesøvn beboeren på Brekkåsen fikk natt til søndag.