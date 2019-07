Åtte tips for en ulykkesfri sommer

Nyheter

Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt frem til målet.

– Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet, og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Christoffer Solstad Steen i en pressemelding.

Høysesong for ulykker

Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50 prosent i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet.

– Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for én gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Steen.

Trygg Trafikkssommertips:

1) Hold farta

For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farten etter forholdene. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien.

2) Hold avstand

Husk telleregelen: 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett bilen foran.

3) Ta beltesjekken

Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakovervendt bilstol og at de større barna ikke sitter med beltet under armen.

Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikret på lengre turer.

4) Husk å hvile

Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturer bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time – aller helst oftere.

5) Spis og drikk

Drikk vann og spis sunt – og husk at sukker gjør deg sløv.

6) Hold fokus – dropp mobilen

Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øynene. Kikker du på mobilen i fire sekunder har du i 90km/t kjørt like langt som hel fotballbane uten å se på veien.

7) Følg køen, dropp unødvendige forbikjøringer

Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner.

8) Husk at det er ferie!

Om du kommer frem noen minutter senere enn planlagt er det ingen krise!

Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensen, takle forsinkelser og legge inn pauser.

