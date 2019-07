Måtte snu etter dramatisk værmelding

Nyheter

I 2017 og 2018 inviterte Røde Kors, voksenopplæringa og flyktningenheten flyktninger med på tur til Galdhøpiggen, og begge turene gikk i strålende solskinn. I år var det ikke et nasjonalt opplegg for tur til Galdhøpiggen, og Melhus Røde Kors inviterte i stedet til tur til Snøhetta. Her forteller Melhus Røde Kors om hvordan turen ble:

Lørdag 29. juni satte vi kursen mot Dovrefjell. 30 forventningsfulle turdeltakere, 23 fra flere forskjellige land med forskjell bakgrunn og forutsetning og bosatt i tre forskjellige kommuner, Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.

Riktig bekledning

Godt samarbeid med voksenopplæringa og flyktningeenheten i kommunene er avgjørende i forberedelsesfasen. Påmelding, pakkeliste og turprogram; det kan bli mye å forholde seg til. Hvorfor må det være med vinterklær på fjelltur når det er sommer? Dunjakkene kan ikke erstatte en regnjakke, lue og votter må også være med, ikke alt like logisk på forhånd.

Torgeir Gunleiksrud med sin bakgrunn fra turistforeningen er en kjærkommen inspirator og turleder både ved denne turen og forutgående treningsturer.

Etter ankomst til Hjerkinn besøkte vi viewpoint (utsiktspunkt) Snøhetta, et flott bygg med vanligvis fin utsikt. Mange mennesker i våte klar, gjorde at dogg innendørs la seg på vinduene og med delvis skodde utendørs, var utsikten begrenset i perioder. Enkelte fikk se moskus i kikkerten fra viewpoint - en stor opplevelse. Da ble plutselig køen ved kikkerten betraktelig lenger.

Det går shuttlebuss mellom Hjerkinn og Snøheim, og vi benyttet denne.

Dramatisk værmelding

Værmeldingen for søndag var svært "dramatisk", med regn, vind mot opptil 20 m/s og tordenvær, så toppturplanen måtte skrinlegges. Tordenværet gikk heldigvis lenger nord, så det slapp vi unna. Det er læring også i å måtte gjøre endringer på planene i respekt for værforholdene. Sikkerheten må stå i fokus, og turen skal være en god opplevelse for alle.

Det var regn og skodde da gjengen la ut fra Snøheim. Det ble en fin tur inn til Reinheim, DNT's selvbetjente hytte. Der var det allerede folk og vi kom til ei oppvarmet hytte. Det var godt etter nærmere 2,5 time i regn og vind.

Returen ble om mulig enda våtere og vinden økte etterhvert. Tåka var tidvis så tykk at man måtte se nøye for å finne neste merkestein.

Tilbake på Snøheim for å skifte til tørre klær og litt avslapping før hjemturen, med en stopp på Møllekroa på Oppdal til pizza, raskt og effektivt servert.

"Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur!"