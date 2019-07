Fare for sol i neste uke

Nyheter

Regn og temperaturer faretruende nær null har preget sommerværet i det siste, og været har derfor vært et samtaleemne. Trønderbladet har tidligere skrevet at det kom mye mer nedbør i juni enn normalt, og juli har altså startet grå og kald. Klokka 13 i dag fredag ble det målt 9,3 grader på Kotsøy, og samme målestasjon var varmest i landet en dag i juni.

Meteorologisk institutt melder at det vil holde seg kjølig fram til tirsdag, og det er fare for nedbør både søndag og mandag. Men fra tirsdag av kan det være at sola titter fram og temperaturene blir mer sommerlige. Onsdag kan det for eksempel bli 18 grader og enda varmere blir det mot neste helg. Så da gjelder det kanskje å smøre seg - ikke med solkrem, men med tålmodighet. Solkrem blir det nok bruk for fra neste uke av.

