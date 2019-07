Mange vil bli kjent i Melhus

Nyheter

- Det har vært veldig bra salg så langt, så det er bare å løp og kjøp, oppfordres det fra friluftstiltaket «Kjent i Melhus» (KIM) som er et samarbeid mellom Melhus kommune, idrettsrådet og de største idrettslagene i kommunen. 25 poster er fordelt over hele Melhus, og de har ulik vanskelighetsgrad, noen er også beregnet for rullestol, opplyser Melhus kommune på sine hjemmesider.

Kjent i Melhus-brosjyren med registreringskort, ligger for salg på følgende steder: Melhus rådhus, og Sportshuset, og hos coopbutikkene på Kvål, Ler, Lundamo, Hovin, Korsvegen og Gåsbakken.

- Vi har fått masse positive tilbakemeldinger og folk er ivrige på å komme seg ut å bli kjent i Melhus kommune , vi har også fått tilbakemeldinger på dårlig merking enkelte steder, noe vi tar til etterretning, men vær og vind har nok gjort sitt også, at merkene faller ned på bakken, eller har blitt fjernet, noen av kassene /tavlene er også ramponert og bøker er ødelagt, dessverre. Det ligger ganske mye arbeid bak dette, så vi oppfordrer alle som oppdager noe, mangel av merker/dårlig merking eller lignende om å ta kontakt med Kirsti Ekren på tlf. 93043710, oppfordrer arrangørene som ønsker folk god tur.

