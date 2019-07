Skal gi mer i sosialhjelp i Melhus

Nyheter

Ifølge saksframlegget til Melhus kommunestyre har satsene for sosialhjelp i Melhus ligget så lave at Nav har måttet gi nødhjelp til blant annet barnefamilier. Melhus kommunestyre har vedtatt enstemmig å justere satsene for sosialhjelp slik at de er på samme nivå som de nasjonale. I tillegg har politikerne bestemt at barnetrygden ikke skal påvirke utbetalinga av sosialhjelp.