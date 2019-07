Seks kjøretøy fikk bruksforbud

Nyheter

Statens vegvesen er ute og kontrollerer sommertrafikken. Tirsdag var det nye kontroller ved Sandmoen, Tiller og Klæbu. Det resulterte i 30 gebyr for manglende bruk av bilbelte, 6 kjøretøy fikk bruksforbud, 23 fikk kontrollseddel for tekniske mangler og 10 fikk gebyr for manglende dokumenter.

- Husk bilbelte kan redde liv, skriver Statens vegvesen trøndelag på Twitter. I går var det også kontroller, da ved Sandmoen og Heimdalsområdet. Da ble 23 personer ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte.

- Mange kjører lastebil uten å bruke bilbeltet, skrev vegvesenet på Twitter etter kontrollene.