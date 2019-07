Ja, det har regnet mer enn normalt i sommer

Nyheter

Gråvær og stadige regnbyger har preget sommerværet i det siste og stort bedre ser det ikke ut til å bli de kommende dagene.

Hvis du synes det har regnet mye i det siste, har du helt rett. Ifølge statistikken til Meteorologisk institutt i juni ble det registrert 99,4 mm nedbør på Soknedal målestasjon mens 59 mm er normalen. I fjor kom det 57,9 mm i juni. I juli i fjor kom det 29,2 mm, og normalen for juli måned er 76. Tørkesommmeren førte til at det ble så lite vann i elvene at Gaula fiskeforvaltning måtte stoppe fisket i Gaula.

Derimot pøste det ned i august i fjor og da kom det hele 194 mm mens normalen er 76 mm.

Statistisk sett skal det altså bli mindre nedbør i juli enn det vi har sett i juni, men så spørs det om værgudene holder seg til statistikken. Ifølge Meteorologisk institutt blir det heller hustrig sommervær med 8-12 grader fram til onsdag i neste uke. Da kan det bli 15 grader og sol. Kommende tirsdag og onsdag kan bli uten nedbør,men så vil det regne de kommende fire dagene ifølge Meteologisk institutt.

Klokka 12 i dag ble det målt 12,8 grader i Soknedal og 14 grader på Kotsøy. Natt til onsdag kan det for øvrig bli ned i fire grader. Ute i Europa har det vært hetebølge, og da kan det passe med en påminnelse om at Kotsøy var varmest i Norge 6. juni for da ble det målt 30,7 grader på Kotsøy målestasjon.

