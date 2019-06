En av tre eldre bor alene

Nyheter

Blant de over 67 år som bor hjemme er det dobbelt så mange kvinner som menn.

Også andelen som bor alene i denne aldersgruppen, er vesentlig høyere for kvinner enn for menn, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). En av årsakene til dette er at kvinner lever lengre enn menn.

Drøyt halvparten av dem som er 80 år eller eldre og bor hjemme er aleneboende. Blant kvinner 80 år eller eldre bor to av tre alene, mens det samme bare gjelder én av tre menn.

Blant fylkene er det høyest andel aleneboende over 80 år eller eldre i Oslo med 58 prosent. Det er særlig i indre by i øst at mange av de eldste bor alene. Laveste andel aleneboende over 80 år finner vi i fylkene Akershus og Hordaland med 51 prosent.

Blant personer over 80 år er det 210.000 som bor i hjemme, mens det er 16.000 som bor i andre typer husholdninger der de fleste er alders- eller sykehjem.

