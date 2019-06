Var uten internett i tolv dager - nå har han fått nok

Nyheter

For to uker siden herjet tordenværet i Midtre Gauldal. Det førte blant annet til at internett forsvant i store deler av kommunen. Det gjaldt også for innbyggerne på Almås, et lite lokalsamfunn én mil øst for Singsås. Det skulle ta 12 dager før alle fikk internett tilbake på Almås. Nå har lokalbefolkningen fått nok.

- Systemet fungerer slik at vi ikke blir prioritert. Hadde det skjedd på Støren, ville det vært fikset på et blunk, mener Magne Harald Liabø.

Helt avhengige av fungerende internett

Han er en av de som ble berørt da tordenværet satte internettet ut av spill for noen uker siden.

Han forteller at internettilgang er helt essensielt for at hverdagen skal gå rundt.

- Vi som driver med gårdsbruk, er helt avhengige av internett. Vi trenger det for å gjennomføre og overvåke kalving og for å rapportere inn dyrene. Mange leverandører sender faktura på mail, vi får ikke betalt regninger, Altinn, nettbank, alt går i stå, sier en frustrert Magne Harald.

Internettet på Almås går gjennom kobbernettet til Telenor, som flere steder er over 100 år gammelt. Det var her feilen oppsto etter tordenværet. Magnus Line er informasjonssjef i Telenor, og mener at kobbernettet ikke strekker til i dagens digitale samfunn.

- Derfor vil Telenor i år som hovedregel stoppe vedlikehold av kobberlinjer til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller 4G-dekning.

For operatørkunder, som innbyggerne på Almås er gjennom internettleverandøren Midt-IT, vil Telenor forholde seg til gjeldende avtaler når det kommer til retting av feil på kobbernettet. Derfor beklager Line at feilrettingen tok så lang tid denne gangen.

- Dessverre har det tatt noe tid. Montørene har hatt veldig mange oppdrag siste tiden pga mye feil etter tordenværet.

- Det er helt komisk

Flere yngre har valgt å bosette seg på Almås i det siste. En av de er Tone Liabø. Hun er datteren til Magne Harald.

I 2017 startet hun sitt eget firma, LB Hestesportsenter. De tar imot hester til trening, blant annet unge hester som skal bli vant til rytter. I tillegg driver hun Youtube-kanalen «Tone Liabø», som har over 1,1 million visninger. Der legger hun ut videoer fra hverdagen på hestesportssenteret.

Det trege nettet på Almås gjør det svært vanskelig å drive med Youtube, som er en inntektskilde for henne.

- Det tar en evighet å laste opp en video. Det tar en evighet å laste opp en bildeserie på Facebook. Det er så ille at vi må bytte på å være på nettet hjemme hos oss, vi kan ikke være på samtidig. Det er helt komisk, sier hun.

Fiberstolper inne på tomta

Inne på tomta til nabo Kristian Almås, står det svære telefonstolper. I disse stolpene er det trukket fiberledninger. Magne Harald og Kristian trodde dette kunne være løsningen på problemet, men der sa Telenor stopp.

- Vi fikk beskjed om at fiberen i stolpene kun er for bedriftskunder. Det er ingen bedrifter som benytter seg av dette her ute, så det står ubrukt, sier en svært oppgitt Kristian Almås.

Kristian og Magne Harald tok kontakt med Telenor. De fikk tilbud om bedriftsfiber gjennom gårdene, med 60 Mbit/s for rundt 1800 kr i måneden. Dette tilbudet gjaldt kun for de to, resten av befolkningen på Almås måtte fortsatt stri med det utdaterte ADSL-internettet.

Dette takket de blankt nei til.

- På Støren får de 300 Mbit/s, i tillegg til TV, for under tusenlappen! I tillegg var det kun Kristian og jeg som kunne få tilgang til dette, og det synes vi ikke er rettferdig ovenfor de andre i nabolaget, sier Harald Magne.

Telenor svarer at de ikke kan tilby privatfiber slik som på Støren.

- For å kunne tilby vanlig fiber til privatkunder på Almås, må vi utføre en helt ny utbygging. Bedriftsfiber er et helt annet produkt enn fiber vi tilbyr i privatmarkedet. Man får blant annet service 24 timer i døgnet, raskere feilretting og andre garantier for oppetid. Derfor er priser og vilkår annerledes, sier Magnus Line i Telenor.

Magne Harald forstår at det blir store kostnader, men mener at storsamfunnet må gå sammen for å legge til rette for at unge kan flytte ut til bygdene.

- Hvem vil flytte til en plass hvor det ikke er internett?