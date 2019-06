Trøndersk byvekstavtale i boks

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) signerte avtalen på Trondheim sentralstasjon på vegne av regjeringen. Hennes regjeringskollega Jon Georg Dale (Frp) var ikke med til trønderhovedstaden, men hadde sendt statssekretær Anders Werp (H) fra Samferdselsdepartementet. I tillegg var trønder, kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande til stede, selv om hun ikke skulle sette sin signatur under avtalen.

50 prosent fra staten

Det overordnede målet for byvekstavtalene er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange.

– Det forutsettes at det årlige statlige bidraget utgjør inntil 50 prosent av det reelle behovet for midler til prosjektene, og at bompenger/lokale midler som et minimum utgjør en tilsvarende andel hvert år, heter det i avtalen.

7,5 milliarder i bompenger

Bompenger er en del av finansieringen og er beregnet å utgjøre snaut 7,5 milliarder kroner de neste ti årene. Nettopp bompengebidraget og den økende motstanden mot denne finansieringsformen gjør at byvekstpakkene har vært svært omdiskutert den siste tiden.