Livet som youtuber - uten internett

Etter tordenværet i Midtre Gauldal for noen uker siden, mistet store deler av Midtre Gauldal internettet. En av de som ble rammet av dette er Tone Liabø fra Almås, et lokalsamfunn en mil øst for Singsås. På Almås tok det 12 dager før alle var på nett igjen.