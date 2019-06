Kaldt? - Herrlig!

Nyheter

Den yngre generasjonen bryr seg ikke så mye om det, som Marion Bye, Marie og Oda Lyngen fra Lundamo gjorde ved Storvatnet her om dagen. De tok fart ved en liten platting, sprang ut med et lite hyl og landet i vannet med et stort plask.

- Herrlig, var kommentarene da de kom opp av vannet igjen. For å ta nye runder med flere plask.

Gjedde på tre kilo tatt i Storvatnet Det kan med stor sikkerhet fastslås at gjedda har holdt til i Storvatnet i flere år enn først antatt.