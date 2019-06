Introfiske for nybegynnere på Støren

Nyheter

Arrangørene stiller med instruktører, og det vil også bli tid for grilling. Det vil også bli muligheter for å låne fiskeutstyr. Dagens målgruppe er familier med barn og ungdom, og arrangementet skal være fritatt for Fisketrygdavgiften.

Stedet for arrangementet er Presthølen, men de som ikke kjenner stedet kan møte opp på Gaula natursenter.

Dette opplyses på lakseelver.no.

Villaksens år

I forbindelse med at 2019 er villaksens år, vil blant annet også følgende arrangementer finne sted: Fluefiskedermo 24. juni, villaksforskerdag 27. juni, Barnas villaksdag 28. juni og «Villaksens dag» 29. juni. Alt dette finner sted på Gaula Natursenter.

80-åring fisket sitt livs største laks i Gaula - Dette var veldig moro. Dette er den største fisken jeg noensinne har fått, forteller Kjell Sørensen fra Gjøvik.