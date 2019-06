Gjedde på tre kilo tatt i Storvatnet

Nyheter

Interessen fra flere hold er stor for å følge utviklingen av gjeddebestanden i Storvatnet på Lundamo, noe den har vært siden de første gjeddene ble tatt for et par år siden. Miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl i Melhus kommune er en av de som er opptatt av situasjonen, og han har et samarbeid om det med Horg Jakt og Fiske om dette.