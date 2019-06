Rådmannen fikk blomster på sitt siste kommunestyremøte

Nyheter

På kommunestyremøtet torsdag 20. juni fikk Dukane applaus for sin langvarige innsats som rådmann i Midtre Gauldal. Det er nemlig klart at han snart skal gå av med pensjon, samt at Alf-Petter Tenfjord skal ha sin første arbeidsdag som ny rådmann 2. september.

- Jeg har trivdes veldig godt her. Det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Det er vel hovedårsaken til at dere har måttet slite med meg såpass lenge, sa Dukane med et smil på kommunestyremøtet.

Han er født og oppvokst i Skien. I 1993 fikk Dukane jobben som førstekonsulent/stedfortredende rådmann i Midtre Gauldal kommune, en jobb han hadde frem til han startet som rådmann i 2010.

Rådmannen i Midtre Gauldal kommune slutter Knut Dukane startet som rådmann i Midtre Gauldal kommune i 2010. Nå er 1. november 2019 satt som sluttdato.