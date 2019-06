- Jeg har ventet på bygdedyret, men det har ikke dukket opp

Nyheter

Reidar Almås vet ikke hvor mange som trakk på smilebåndet da han for noen år siden bygde Jårheim, sitt eget forsamlingshus ved boligen på Lufall på Hølonda. Nå har han reist et ti meter høgt tårn like ved, for jaktlaget, turister og seg sjøl og kona Sissel.