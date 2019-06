Godkjente boligblokk på Løvset

Nyheter

Melhus kommunestyre har enstemmig og uten debatt godkjent planene for ei boligblokk på Løvset.

Ny runde om blokk på Løvset Kommunestyret syntes den planlagte boligblokka på Løvset var for ruvende, og nå skal politikerne på nytt avgjøre om den kan bygges.

I et tidligere møte sendte kommunestyret planene for Rønningen Panorama i retur til rådmannen med beskjed om at blokka virker for ruvende i terrenget. Blant ankepunktene var at området ellers består av eneboliger og gårdstun. Etter at utbyggeren synliggjorde bedre hvordan blokka vil bli seende ut og reduserte omfanget til fem etasjer i stedet for seks etasjer, ble den godkjent. Erobra eiendom har søkt om å få bygge ei blokk med 25 leiligheter ved Løvsetvegen.

Politikerne mener at boligblokk på Løvset ikke passer inn En utbygger fikk i siste liten hele leilighetsprosjektet på Løvset i retur fordi politikerne mente det stilmessig ikke passet inn i området.

Vil ikke ha seks etasjes blokk ved gårdstunet Jan Steinar Rønning etterlyser estetiske retningslinjer når utbyggere kommer med planer om en høy boligblokk like ved gårdsbebyggelse på Løvset.