Vedtar bompenger på E6 Ulsberg-Melhus: – Dette er en bra dag

Nyheter

Det er klart at også Fremskrittspartiet, til tross for heftig intern debatt om bompenger de siste ukene, kommer til å stemme for de tre motorveiprosjektene.

– Jeg mener det er en bra dag i dag. Vi behandler tre proposisjoner som i sum sørger for at vi bygger ut moderne, firefelts motorveier i store deler av landet, som bidrar til regionforstørrelse og er til nytte for næringslivet vårt, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i debatten.

– Vi erkjenner at det er bompenger i disse sakene. For dem som har tenkt å bruke dagen på å plage oss med det – den erkjennelsen har ligget der siden 2015, sa Dale.

41 milliarder i bompenger

Men Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås (Ap) minnet Stortinget om tidligere Frp-løfter om å bli kvitt bompengene

– Det ble verken gratis eller bomfritt med Frp i regjering, det ble det stikk motsatte. Om litt vil voteringsoversikten bekrefte det hele, at slik er virkeligheten i dagens Frp – de er for bompenger, sa han.

Lauvås minnet om at Frp i regjering i henhold til TV 2s såkalte bomomenter hittil har krevd inn over 41 milliarder i bompenger.

– Bomometeret har aldri tikket så fort som nå. Det er rekord i innkrevingen av bompenger med Frp i regjering. Bomfritt og gratis forsvant som dugg for solen, så fort Frp kom inn i regjeringskontorene, sa han.

Lauvås viste til at 170 bomstasjoner i 2013 er blitt til 245 i 2018.

– Idag stemmer et samlet Frp for at det blir enda flere og enda dyrere, sa han.

Ulsberg-Melhus

Stortinget behandlet onsdag finansiering og utbygging av E18-strekningen Langangen-Dørdal i Telemark, E6-strekningen Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E6-strekningen Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland.

Alle de tre strekningen skal for en stor del finansieres av bompenger. Strekningen i Telemark skal finansieres med 4,4 milliarder kroner i bompenger.

– Det blir en bompengeandel på nesten 50 prosent, sier Aps Kirsti Leirtrø.

Det er bred oppslutning om de tre store veiprosjektene, men både SV og Miljøpartiet De Grønne varslet motstand mot utbyggingene.

Dale viste til at regjeringen bygger store motorveier for å sørge for kortere reisetid, bedre veistandard – i denne sammenhengen på hele strekningen mellom Oslo og Kristiansand. Andre aspekter er tryggere veier og kortere avstander for pendlere.

– Det er det dette handler om, sa han.

Ble utsatt

Det skapte bruduljer da behandlingen av to av prosjektene ble utsatt, noe flere representanter på nytt tok opp i onsdagens debatt.

Prosjektene skulle opprinnelig behandles 5. juni, samme dag som Frp holdt sitt ekstraordinære landsstyremøte hvor bompengesituasjonen ble drøftet.

Frp-leder Siv Jensen har imidlertid tidligere uttalt at partiet er bundet til å si ja til å øke bompengeutgiftene med 15 milliarder kroner gjennom de tre prosjektene som onsdag vedtas.

– Frp er ikke noe glad i bompenger. Det var ikke noen blank seier for Frp. Men takket være Frp har bompengeandelen gått ned, generelt, i dagens Nasjonale transportplan, sa Frps Morten Stordalen i debatten.

Frp viser til at etableringen av selskapet Nye Veier har fått ned kostnaden ved veiutbygging.