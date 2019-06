Trapper opp streiken ved St. Olavs

Nyheter

YS Spekter tar ut ytterligere 56 Delta-medlemmer i sykehusstreiken fra mandag 24. juni. Det betyr at over 800 sykehusansatte vil være ute i streik.

Fra LO side trappes streiken opp med i alt 87 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sørlandet Sykehus, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold og Akershus Universitetssykehus.

YS tar ut ansatte i Helse Bergen, Sykehuset Østfold og St. Olavs Hospital. Det nye streikeuttaket omfatter blant annet audiografer, helsesekretærer og renholdere, skriver YS Spekter i en pressemelding.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, kjøkken og servering, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

765 i streik

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak er rammet. De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone. Totalt er dermed 810 ansatte i streik fra mandag.

– Nå forventer vi svar på det vi spør om. Den øredøvende stillheten fra arbeidsgiver på spørsmålet om pensjon fra første krone provoserer de streikende. Streikeviljen er stor, sier leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Vi opplever stor støtte både fra kolleger, publikum og pasienter. Pensjon fra første krone for alle, er et krav om likebehandling, likestilling og rettferdighet, sier Ruud Thorkildsen.

Uenige om pensjon

Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet sier kravet om pensjon fra første krone er ufravikelig.

– Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Skoghaug.

Arbeidsgiverforeningen Spekter sier at problemet kan løses ved at ingenstillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene.Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst20 prosentsstilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, dastreiken var et faktum i mai.

