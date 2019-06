Nytt politiråd opprettes i Midtre Gauldal

Nyheter

I avtalen står det at Gauldal politistasjonsdistrikt skal gi en fullverdig polititjeneste innenfor sitt geografiske område. Videre kan man lese at politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Faste medlemmer i rådet er blant annet ordfører, rådmann, tjenesteenhetsleder og politikontakten. Det gjennomføres to årlige møter i politirådet i Midtre Gauldal.

- På plass igjen

I en sak publisert 11. mai opplyste rådmann Knut Dukane at kommunen hadde et politiråd før det ble foretatt endringer som følge av politireformen. Dukane opplyser at driftsenhet Gauldal kom formelt i drift fra 1. juni 2018. Før dette hadde man altså et politiråd i kommunen.

- Dette skal nå på plass igjen, fortalte Dukane.

Møte om politirådet i Midtre Gauldal Torsdag 9. mai gikk et enstemmig kommunestyre inn for rådmannens innstilling i saken om et nytt politiråd.