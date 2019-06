Nyheter

Tirsdag klokka 21 fikk politiet melding fra en fører av en personbil at det hadde vært ei nesten-ulykke på E6 på Støren.

- Meldinga gikk ut på at et vogntog hadde kommet over i motsatt kjørefelt, og at føreren av personbilen måtte bråbremse. Politiet vil at folk skal kjøre forsiktig, sier avsnittsleder Espen Konstad ved Politistasjon sør.

Ifølge meldinga var vogntoget av merket Volvo.

Politiet hadde ikke kapasitet til å følge opp saken.