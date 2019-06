Her skrapes fartshumpen vekk

Nyheter

Tirsdag kveld ble en fartshump med gangfelt i sørenden av miljøgata i Melhus sentrum nærmest spist opp.

- Denne fartshumpen var anlagt midlertidig da Energiparken ble bygd, og skulle ha vært fjernet tidligere, sier byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen.

Et privat firma har fått oppdraget med å fjerne det opphøyde gangfeltet som kun inneholdt asfalt. Miljøgata har mange fartshumper/opphøyde gangfelt hvorav de fleste er bygd med brustein. Melhuspolitikerne har bedt rådmannen om at brusteinene skal fjernes, og Statens vegvesen planlegger å få gjort dette i sommer. Byggeleder Krogstad forteller at arbeidet vil starte etter ferien. Planen er å asfaltere hele miljøgata etterpå.

- Det vil fortsatt bli fartshumper i miljøgata, men uten brustein, sier Krogstad.

Miljøgata ble anlagt for ni år siden, og Statens vegvesen ga penger til Melhus kommune for å få opparbeidet et miljøgate etter at E6 ble lagt utenom Melhus sentrum. Vegvesenet ga også penger til Melhus kommune slik at miljøgata kunne vedlikeholdes.

Nå skal de ta vekk fartshumpene og asfaltere hele gata De forhatte brusteinene i Melhus sentrum skal vekk, ifølge Statens vegvesen. De kommer også med en annen gladmelding til bilistene.