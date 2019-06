Tyveri i Budal

Nyheter

Svein Joar Enodd ved bedriften Tømrerlaget jobber med å sette opp hytta. Han forteller at bedriften startet byggearbeidet to uker før påske, og han opplyser at verktøy til minst 12.000 kroner nå har blitt stjålet fra arbeidsplassen.

- Jeg er nok ikke helt i humør til å fortelle hva jeg tenker om hva som har skjedd, for å si det mildt, men det er ganske utrolig at tyvene kjører helt ut hit for å stjele. Hytta ligger ei mil fra Budal sentrum, så det er nesten så man mistenker at tyvene visste om utstyret som finnes her, sier Enodd.

- Får ikke anmeldt saken fordi Støren-politiet har stengt Tømrerlaget tok i dag kontakt med politikontoret på Støren. De ville anmelde tyveriet ved hytta på Gammelvoll-lia i Budal.

Brutt opp låst før

Enodd kom til hytta i dag tidlig, hvor han oppdaget at den låste døra hadde blitt brutt opp og at verktøy var stjålet fra arbeidsplassen.

- Hyttas eiere var her klokken åtte i går kveld, og da var alt greit, opplyser Enodd.

