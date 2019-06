Nesten en tredjedel meldte forfall til kommunestyremøtet

Nyheter

11 av 37 kommunestyrerepresentanter hadde meldt forfall til tirsdagens kommunestyremøte, og enkelte partigrupper måtte gå langt ned på varalista for å stille nok mannskap. Ett parti klarte ikke å stille full gruppe før midt i møtet slik at det var 36 kommunestyrerepresentanter under første del av møtet.

Måtte bruke vara

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne måtte hente inn vararepresentanter, mens Venstre (én representant), Sosialistisk Venstreparti (én representant) og Fremskrittspartiet (to representanter) ikke hadde forfall. Melhuslista manglet Sigmund Gråbak ved møtet start, og vararepresentanten kunne heller ikke stille. Gråbak kom et stykke ut i møtet, og ordføreren understreket at det var tillatt å ta ham inn midt under en sak så lenge det ikke var stemt over et vedtak.

Én av dem som manglet under møtet var varaordfører Stine Estenstad (H). Det måtte derfor velges ny varaordfører, og Mikal Kvaal (H) ble valgt.

27 saker

Det var lagt opp til en maratondag for politikerne med strategikonferanse først på dagen på Trøndertun og så kommunestyremøte fra klokka 16 til 20.30. Underveis i møtet skulle politikerne behandle 27 saker og høre to orienteringer. Ordføreren innførte tre minutts taletid på ordinære saker, og var streng på overholdelse av taletida.

Mens de fleste sakene ble banket gjennom uten at noen ønsket å ta ordet, vakte sakene om politikernes godtgjørelse og interpellasjonen om klima en større debatt. Et flertall i kommunestyret vedtok blant annet å beholde tre komiteer, men at disse skal få 9 i stedet for 11 representanter. Formannskapet skal fortsatt ha 11 representanter, men lønna blir redusert. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fikk med seg Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, mens Høyre ombestemte seg og stemte sammen med flertallsgruppa.

Neste kommunestyremøtet er satt opp til 24. september, men formannskapet har anmodet om at det kan bli et kommunestyremøtet tidligere enn dette.

Under formannskapet tirsdag i forrige uke møtte 7 av 11 opp. Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) som ikke hadde anledning til å møte på grunn av eksamen, sa til Trønderbladet at det pleier å være en del frafall i slutten av perioden.