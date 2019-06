Fjerner bompenger på sideveier - vil ikke svare om det gjelder for Melhus

Nyheter

Fra i dag er det ikke lenger mulig for Statens vegvesen eller Nye Veier å sette opp bomstasjoner på sideveier når nye veiprosjekt settes i gang. Dette gjelder for alle veiprosjekt i framtiden, og prosjekt som er under planlegging, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.