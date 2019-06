Kjørte på et stort dyr

Nyheter

I helga fikk politiet oppringing fra en bilist som meldte fra at han hadde kjørt på et stort dyr på fylkesveg 30 åtte kilometer nord for Singsås.

- Bilisten snakket engelsk, og fortalte om påkjørsel av et stort dyr. Dyret stakk til skogs etter påkjørselen. Bilen fikk materielle skader mens det ikke oppsto personskader. Viltnemnda ble varslet, sier avsnittsleder Espen Konstad ved Politistasjon sør.