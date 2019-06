På jakt etter millioninntekt fra eiendomsskatt

Nyheter

Hittil har det ikke vært stemning blant melhuspolitikerne for å øke promille for eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendommer i Melhus, og i stedet har politikere ønsket en retaksering for å få endret skattegrunnlaget slik at inntektene fra eiendomsskatten øker. Rådmannen har lagt inn en inntektsøkning på seks millioner kroner fra eiendomsskatten. I Melhus er det laveste promille for bolig- og fritidseiendommer mens det er høyeste sats for næringseiendommer.

Tirsdag skal kommunestyret revidere eiendomsskattevedtektene. Revidering skal ifølge politikerne, skje når det har gått ti år fra innføring av eiendomsskatt slik tilfellet er i Melhus.

Ifølge forslag til vedtekter som legges fram for kommunestyret, skal kommunestyret utnevne ei sakkyndignemnd og ei sakkyndig ankenemnd som skal verdsette eiendommer i Melhus kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. Den oppnevnte besiktigelsesmannen skal ifølge vedtektene vurdere eiendommen, og videre heter det i vedtektene at eiendommens eier bør varsles om at takst skal holdes.

Melhus formannskap har tidligere drøftet hva som kan bli konsekvensen av de nye takstene, og har blant annet vært bekymret for at det kan bli høy takst i Melhus sentrum ettersom eiendomsverdien er mye høyere der enn i andre strøk av kommunen.

Melhus - en hyttefiendtlig kommune Jeg har vært hytteeier i Melhus kommune i over 30 år og har trives godt med det. Men i de siste årene har vi hytteeiere blitt pålagt stadig nye utgifter og avgifter.