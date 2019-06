Omsorg for de eldre og biene

Nyheter

- Vi ble så godt mottatt her på Buen av beboere og ansatte, og så tror vi at insektene også har glede av at vi har med insektshotell, sier Anna Lina Mørreaunet Holm.

Utskifting i kommunestyret

Mørreaunet Holm sitter i kommunestyret og er leder for komité for helse og omsorg. Da det var uro rundt partiets veivalg da spørsmålet om regjeringsinntreden meldte seg, valgte både hun og Jan Arne Bremnes å takke nei til gjenvalg. Partiet har ført opp Anne Josefine Løvseth Byfuglien på henholdsvis førsteplass og Hjalmar Hugdal på andreplass. Begge føler seg trygge på at sjansen for at partiet får inn to i kommunestyret igjen, er meget stor slik at begge blir kommunestyrerepresentanter. De var blant deltakerne under partiets juniaksjon som i år var lagt til Buen omsorgssenter på lørdag.

- Hjertesaker for meg er de eldre og klimaet. Det er kjempeviktig å ta vare på mangfoldet, og da også insektene. Insektsdød er virkelig en trussel, sier Løvseth Byfuglien.

Tidligere har partiet hatt rydding på Øysand som mål for juniaksjonen, og i år valgte de seg Buen omsorgsenter der de ryddet og pyntet i et grøntområde utenfor korttidsavdelinga.

Eldreomsorgen

- Vi ville prøve noe annet enn å stå på stand, og derfor har vi dugnad for Buen. Frivillig innsats vil bli enda viktigere i årene framover, og ikke minst når vi ser at det kommer til å bli for lite folk innen eldreomsorgen. Den demografiske utviklinga er vi godt kjent med gjennom prosjektet 100 år i eget hjem, sier Mørreaunet Holm.

I likhet med andre kommuner merker politikerne at det trengs mer penger til omsorg for innbyggerne, og på tirsdag blir kommunestyret minnet om det siden det trengs flere millioner kroner ekstra for å ta unna oppgavene som venter.

Samtidig mener Mørreaunet Holm at folk må være innstilt på å bidra med frivillig innsats.

- Jeg tror folk kjenner glede ved å hjelpe til, forklarer Mørreaunet Holm.

Partileder og tredjekandidat Daniel Myhren Hovind peker på at det er viktig å ha det fint rundt oss.

- Det handler også om verdighet, sier Myhren Hovind.

