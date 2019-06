Ridevei ved fylkesveien

Nyheter

Dette stedet er rett utenfor et kommunesentrum, og her ser det ut til at hestekreftene er i bruk. Det gjelder også på fylkesveien som går parallelt med rideveien, og som er nord for kommunesenteret. Fylkesveien fikk mangedoblet trafikk da Trondheim kommune innførte bompengeinnkreving, og selv om ny E6 har 100-sone, er det fortsatt mye bruk av fylkesveien.