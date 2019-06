Nyheter

- Det er nærliggende å kaste folk ut i Gaula, og en kan kaste 20-30 lærere ut i den elva, sier Jan Frode Hatlen (V).

Tirsdag tar Hatlen i en interpellasjon i Melhus kommunestyre opp svømmeopplæringa i kommunen. Han peker på at Melhus har flere svømmehaller, men at det er viktig at barn og voksne øver på livredning i autentiske omgivelser.

- Hittil i år har 27 druknet. De fleste drukningsulykkene skjer stort sett tre meter fra land. Da er det viktig å lære seg livredning ved land og i fjæra, forklarer Hatlen.

Hatlen mener det er viktig at barn lærer seg risikovurdering og livredning, og da utendørs.

- Melhus kommune bør bidra til en nullvisjon i drukninger her til lands. Kommunen har en populær lakseelv der det har vært flere ulykker og nestenulykker. Barn må derfor lære seg om vann, og hva som er farlig og ikke farlig og får en risikoforståelse, skriver Hatlen i interpellasjonen.

I Gaula har det vært flere drukningsulykker, og i nyere tid har det i hovedsak vært laksefiskere som har omkommet.

Hatlen foreslår i interpellasjonen at Melhus kommune inngår samarbeid med Institutt for lærerutdanning, NTNU om utvikling av en kompetanseplan for lærere med svømmeopplæring i kommunen der autentiske forhold står i fokus. Til Trønderbladet forteller Hatlen at førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU har gitt lærere opplæring i livredning i Nidelva og at Gaula kan brukes som læringsarena for lærere i Melhus.

- Det vil komme krav til kommunene om å ha utendørs opplæring, mener Hatlen.

I interpellasjonen foreslår Hatlen at utendørs livredningsøvelser skal inn i skoleplanen for alle ungdomsskoler.

