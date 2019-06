Politiker synes det er helt vilt at han skal få så mye i lønn

Nyheter

- For mitt vedkommende er det helt vilt at jeg skal få 250.000 kroner i året for å være gruppeleder. Jeg er frikjøpt fra arbeidsgiver i 30 prosent stilling. Det hadde gått helt greit med en nedgang i lønn, og om det hadde blitt slik jeg foreslo, ville nedgangen utgjøre 50.000 kroner i året, sier Einar Gimse-Syrstad (Ap) som er gruppeleder for flertallsgruppa med Ap, Høyre og KrF.