Se bilder fra Spill & Grill 2019

Nyheter

Rundt 500 elever ved Kulturskolen i Melhus møtte opp for å vise seg fram for venner og familie, i tillegg til å prøve nye ting! Dans, drama, musikk, kunst og god mat sto på menyen for de fremmøtte.

Rektor ved Kulturskolen, Harald Lund, åpnet arrangementet, og takket blant annet Tor Forsberg for å få låne bygdetunet for 11. året på rad.

- Vi gjør dette for at elevene skal få oppleve hvordan det er å framføre på en scene foran et publikum! Det er viktig for oss at det hele blir en avslappet affære, derfor er det grilling, samt moro og lek, sa han til Trønderbladet.