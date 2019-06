I dag øver Sivilforsvaret

Nyheter

Alle kommuner som har varslingsanlegg satt opp av Sivilforsvaret, vil ha testing av anlegget i dag onsdag. Det skjer klokka 12, og signalet "Viktig melding - lytt på radio" vil lyde.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene ifølge ei pressemelding fra Svilforsvaret. Det skal minne oss om å søke informasjon enten via radio, fjernsyn, nett eller sosiale medier.Dette er altså bare en øvelse.

Det er ikke bare i krig at en kan høre signalet, og signalet kan bli sendt ut om det har skjedd en industriulykke med utslipp. Rundt om i landet står det omtrent 1250 varslingsanlegg, og det er jevnlig testing for å sjekke at anlegget virker. Melhus rådhus har varslingsanlegg.