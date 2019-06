Nyheter

Brekktunnelen på E39 mellom Øysand og Buvika er stengt. Det melder veitrafikksentralen på Twitter klokka 09.18 tirsdag morgen. Årsaken er at et vogntog stoppet i en lomme og mistet et dekk. En entreprenør er på vei for å sjekke.

Omkjøring er skiltet.