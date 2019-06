Bil kjørte gjennom gjerdet og inn på barnehageområdet

Nyheter

Nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke i Melhus. Det skjedde ved Gimsøya barnehage, opplyser politiet til Trønderbladet. Meldingen kom på Twitter klokka 16.11

Gjennom gjerdet og inn i et tre

Ifølge Trønderbladets fotograf var både ambulanse, politi og brann raskt på stedet. Sjåføren i 40-årene har kjørt ned i grøfta, gjennom gjerdet og inn på barnehagens uteområde. Der har ferden endt i et tre. Mange foreldre hentet barna i tiden etter ulykken, men trafikken kunne passere på stedet. Barnehagen ligger tett inntil veien.

Ukjent årsak

Politibetjent Espen Moe opplyser til Trønderbladet at sjåføren er kjørt til sykehuset for en sjekk. Det er rutinemesisg tatt promilletest av ham, men det er ikke mistanke om ruskjøring. Politiet vet ikke årsaken til at bilen skjente av veien og kjørte inn i barnehagens område. Ifølge politibetjent Moe har politiet ikke fått melding om at det var barn på uteområdet da ulykken skjedde, og det skal ikke være andre personskader i forbindelse med ulykken.