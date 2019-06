Ny runde med måling fra lufta

Nyheter

Tirsdag og onsdag skal firmaet EMerald Geomodelling ha kartlegging av E6-traseen fra Ulsberg til Kvål, og det skjer med helikopter.

Som tidligere blir det geoskanning fra 35 meters høyde. Nye Veier presiserer i ei presssemelding at det ikke er farlig for folk eller dyr at det sendes elektromagnetiske bølger ned i grunnen. Helikopteret vil ha ei ramme under seg, og Nye Veier understreker at det ikke er fare for at ramma faller av.

Hensikten med geoskanninga er å kartlegge grunnforhold slik at grunnforholdene er best mulig kjent i en tidlig fase, og foreta kartlegging på en rimeliger og raskere måte enn grunnboringer.Opprinnelig skulle firmaet som er en nyetablering som har sprunget ut fra Norges geotekniske institutt, ha vart et par dager. Nye Veier skriver i pressemeldinga at datainnsamlinga har at lenger tid enn beregnet, og at det derfor er behov for to dager til.