Veteranløp feirer 100-årsdag med stopp på Støren

Trondhjemsridtet 1919 blir behørig feiret i pinsa, og motorsyklistene skal ha stopp på Støren slik at det er mulig for publikum å se motorsyklene som er fra perioden 1915 til 1945. Motorsyklistene kjøre tilnærmet lik ruta som ble kjørt for 100 år siden. Dette er et internasjonalt FIVA veteranløp med 130 deltakere fra sju land, forteller styreleder Arne Bjørn Hoel. Deltakerne kjører 120 mil på fire døgn.

Lørdag kommer motorsyklistene til Støren med anslått ankomst klokka 15.30. På Støren skal de ha kaffepause med wienerbrød fra Størens bageri. Før de kommer til Støren, kjører de langs fylkesveg 30. Etter stoppet på Støren går turen gjennom Støren sentrum og så inn på E6 til Trondheim. Søndag er ruta langs ny E6 til Lundamo, og så kjører de over Valdum bru og deretter langs veier på vestsida av Gaula før de så kommer fram til Støren med kaffepause der. Fra Støren følger de E6 til Ulsberg og så ulike veier sørover til målet.