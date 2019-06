Nyheter

Politiet melder at det har oppstått feil på en bom på jernbaneovergangen på Kvål. Togleder har meldt fra om at de er klar over feilen og at folk er sendt for å reparere den.

Inntil feilen er utbedret, oppfordrer politiet folk til ikke å krysse overgangen inntil feilen er utbedret.