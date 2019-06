Nå blir de kontrollert

Nyheter

Øverst i Bjønnvegen på Gimse parkeres det ofte på fortauet. Beboere på sørsida av Bjønnvegen får dermed kortere veg heim, i stedet for å kjøre rundt om Brekkåsen skole og Klemmets veg, en omveg på nesten to kilometer.

Politiets operasjonsleder opplyste torsdag morgen at politiet var på veg for å kontrollere biler her.

- Parkerte biler er særlig til hinder for barn og unge som skal til skolen. Å parkere på fortau er ulovlig, sier operasjonslederen.

Politiet får gjentatte henvendelser om denne parkeringa.