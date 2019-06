Her på Støren kan det komme en betongstasjon

Nyheter

«Det er spesielt dette med naturfare, støy og rensing av avløpsvann som fremheves av rådmannen som uavklarte momenter. Dette er alle forhold som kan/vil bli belyst i en byggesak, og ved å innvilge denne dispensasjonen og samtidig sette vilkår om utredninger for disse tema i byggesaken mener vi at kommunen har et godt nok kunnskapsgrunnlag for i første omgang å innvilge dispensasjon.»