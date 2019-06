Utvidet jakttid ga ikke flere skutte elger

Nyheter

Melhus ønsket å beholde innskrenket jakttid for elg, men ble pålagt av fylkeskommunen å ha jakttid fram til jul. Begrunnelsen fra fylkeskommunen for å ha så lang jakttid, var blant annet for å få ned bestanden av hjortevilt for å begrense utbredelsen av skrantesyke.

Imidlertid har det vist seg at utvidet jakttid ikke ga flere felte elg. Landbrukssjef Kristin Riaunet og rådgiver Ole John Sæther i Melhus kommune opplyser i et brev til Trøndelag fylkeskommune at det er blitt færre skutte elger de siste to årene. I 2016 ble det felt 261 elger, i 2017 252 elger og i 2018 240 elger.

Erfaringa til kommunen er at det er lite jakt i desember, og dette er basert på få sett elg-observasjoner fra jegernes side.

Trøndelag fylkeskommune har bestemt seg for å se på jakttidene på nytt, men har ikke plukket ut Melhus blant de seks kommunene som fylkeskommunen mener bør ha redusert jakttid. De seks er Steinkjer, Snåsa, Verran, Frosta, Stjørdal og Røros. De nye forskriftene for jakttid er sendt ut på høring med høringsfrist 12. juli.

Orientering om de nye forskriftene og brevet landbruksetaten har sendt til fylkeskommunen, blir lagt fram for komite for teknikk og miljø på torsdag.