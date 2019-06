Nyheter

Under en trafikkontroll på E6 ved Gullvåg camping i Soknedal erfarte UP at fartsnivået var vel høyt hos en del bilister. To fikk førerkortet beslaglagt mens 15 fikk forenklet forelegg for hastighetsoverskridelse.

- Høyeste hastighet var 117 km/t, mens den andre som fikk førerkortet beslaglagt kjørte i 116 km/t, sier operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at kontrollen var i en 80-sone og i tidsrommet klokka 10-12.