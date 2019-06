Stjal porsche og stakk fra politiet på Melhus

Nyheter

- Politiet fikk da en melding om at to mistenkelige personer ble observert i Melhusvegen. De gikk rundt og kjente på bildører og husdører. Men – de blir fanget opp av et kamera og gjenkjent av politiet, forteller seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Stjal porsche

Ustad opplyser at politiet drar til stedet, men at de ikke finner personene. Politiet jobber videre og snakker blant annet med noen i miljøet.

- Og klokken 03.47 natt til tirsdag kommer det inn en melding om at en av personene politiet leter etter kjører rundt i en stjålet porsche, forteller Ustad.

Anmeldes av politiet

Ustad opplyser at politiet stiller seg opp med patruljer på Melhus og Klett.

- Og klokken 04.29 gjenkjenner politiet føreren, som kjører i retning Orkanger. Politiet legger seg på hjul, men de mister bilen etter hvert et sted på Melhus. Men – politiet har gjenkjent fører, så fører anmeldes av politiet, sier Ustad.

