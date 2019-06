Skal undersøke vann i Midtre Gauldal

Nyheter

- Effektar av ureina luft og nedbør på vassressursar skal no følgjast opp gjennom ei undersøking av om lag 1000 innsjøar i heile Noreg. Det er NIVA som skal gjennomføre undersøkinga på oppdrag frå Miljødirektoratet, skriver prosjektleder Atle Hindar i et brev til kommunen, datert 29. mai.

- I 2019 har Miljødirektoratet bestemt at dei 1000 statistisk utvalde innsjøane frå 1995-undersøkinga skal takast på nytt til hausten for å oppdatere oversikta over miljøtilstanden, skriver Hindar.

Før 1. juli

Hindar opplyser at det er viktig med avklaring før sommerferien og ber om svar innen 1. juli.

Instituttet ønsker å ta prøver fra Vardetjørna, Langvatnet og Brekkesetertjønna i forbindelse med undersøkelsen.

